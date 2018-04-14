محمد بن راشد يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية

الشارقة 24 – وام:

مترئساً وفد الدولة إلى القمة العربية الـ 29 التي تنطلق غداً الأحد بمدينة الدمام، وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحفظ الله ورعايته إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران.

وكان في استقبال سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة جمعة مبارك الجنيبي المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية.