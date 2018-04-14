إماراتية عضواً في لجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربية

الشارقة 24 – وام:

انتخبت يسرى صالح اليافعي عضوة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات عضواً في لجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية، عن فريق أصحاب الأعمال خلال الفترة من 2018-2020، وذلك في الانتخابات التي جرت على هامش أعمال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حالياً في القاهرة.

يأتي انتخاب اليافعي تقديراً للدور والجهد الذي تقوم به على صعيد مجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال العرب في خدمة قطاع سيدات الأعمال، فضلاً عن المكانة التي تحظى فيها دولة الإمارات من قبل الدول العربية فيما يتعلق بتمكين المرأة الإماراتية على الأصعدة كافة وإعطائها المزيد من الحقوق لتقوم بدروها التنموي، في ظل القيادة الرشيدة والدعم المستمر من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الإمارات "أم الإمارات" .

وشكرت اليافعي أعضاء منظمة العمل العربية على هذه الثقة، متطلعة إلى مزيد من العمل لتعزيز حضور المرأة العربية في القطاع الخاص العربي.