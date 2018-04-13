سفير الدولة لدى موسكو يقدم أوراق اعتماده للرئيس الروسي

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة معضد حارب مغير الخييلي، أوراق اعتماده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كسفير للدولة لدى روسيا الاتحادية.

وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد خلال استقبال الرئيس الروسي في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو لسفراء17 دولة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأ بوتين في كلمة ألقاها في مراسم تسليم أوراق الاعتماد، السفراء ببدء عملهم الدبلوماسي في روسيا، معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات بين روسيا والدول التي يمثلها السفراء الحاضرون تطوراً سريعاً، بما يخدم مصالح شعوبنا والاستقرار والأمن الدوليين، مذكراً بأن مهمتهم تكمن في المساهمة بتطوير علاقات بلدانهم مع روسيا، بما في ذلك تعزيز الحوار السياسي وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية وتعميق الأواصر الإنسانية والثقافية.

وتطرق الرئيس الروسي في كلمته إلى العلاقات الثنائية التي تربط روسيا بدولة الأمارات العربية المتحدة، وسبل تعزيزها إلى أعلي المستويات وفي كافة المجالات، وخصوصا مجال الطاقة والسياحة والاستثمار، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدور الذي تلعبه الدولة في القضايا التي تخص الشرق الأوسط بصورة عامة والمنطقة بصورة خاصة.

ونقل السفير الخييلي، خلال اللقاء، إلى الرئيس الروسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للرئيس وشعب روسيا الصديق، مزيداً من التقدم والازدهار.

وحمل الرئيس الروسي سفير الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى شعب دولة الإمارات.

حضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.