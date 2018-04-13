"الطيران المدني" تدعو الناقلات الوطنية إلى "الحيطة" بشأن الأحداث في سوريا

الشارقة 24 – وام:

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، إنها تتابع عن كثب الأحداث بشأن احتمالية شن غارات جوية على سوريا، وتأثير ذلك على المطارات في دول الجوار السوري والتي تسير الناقلات الوطنية رحلات إليها، مضيفة أنها أصدرت تعميماً للناقلات الوطنية التي تشغل رحلات إلى الدول القريبة من سوريا لاتخاذ إجراءات الحيطة.

وأوضحت أنها تنسق مع الجهات المعنية في الدولة والناقلات الوطنية بهذا الشأن، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال وجود أي تهديد لأمن وسلامة الطيران المدني.

وأكد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة، أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة والناقلات الوطنية في التعامل مع الأوضاع الحالية لحظة بلحظة ووفق المتغيرات الحاصلة، لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة في حال كان هناك أي تهديد لأمن وسلامة الطيران المدني.