محمد بن حمد الشرقي يتوج الفائزين بجائزة "الفجيرة الكبرى"

الشارقة 24 – وام:

قام سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، عصر اليوم الجمعة، بتتويج فريق شرطة دبي الفائز في جائزة الفجيرة الكبرى والسباق الرئيسي للجولة الأولى لبطولة العالم للزوارق البحرية السريعة "الإكس كات"، بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي.

وبارك سمو ولي العهد للفائزين تفوقهم في السباق، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على دعم أصحاب الإنجازات الرياضية للنهوض بالحركة الرياضية في الدولة، معبراً عن سعادته بفوز الإمارات بأولى منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة، كما ثمن سموه جهود القائمين على البطولة، مشيداً بالمستوى الذي ظهرت به البطولة والمستوى الرفيع للمتسابقين الذي اتسم بروح المنافسة الشريفة.

وجاءت نتائج منافسات جائزة الفجيرة الكبرى، والسباق الرئيسي للجولة الأولى لبطولة العالم للزوارق البحرية السريعة بفوز فريق شرطة دبي بالمركز الأول، وزورق أستراليا بالمركز الثاني وزورق نيو ستار الروسي بالمركز الثالث، وحل رابعاً زورق أبوظبي.