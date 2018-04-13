الهلال الأحمر يدشن المخيم الطبي الجراحي الثالث في "حضرموت"

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، الجمعة، المخيم الطبي الجراحي الخيري الثالث لأمراض النساء والولادة في مستشفى تريم بحضرموت، والذي تموله الهيئة ضمن سلسلة من المساعدات الإنسانية والتنموية والعلاجية لأهالي وسكان المحافظة.

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن الهيئة تكثف عملها الإنساني في محافظة حضرموت عبر تنفيذ سلسلة من المساعدات الإنسانية والتنموية والعلاجية لأهالي وسكان المحافظة تلبية لاحتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة أي تداعيات اقتصادية أو صحية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على الشرعية وما رافقه من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على المواطنين البسطاء.

ونوه النيادي إلى اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية بدعم القطاع الصحي وتوفير أهم الاحتياجات الطبية الأساسية للمرافق الصحية بحضرموت والعمل على مساعدتها من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة.