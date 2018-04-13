رئيس جمهورية سريلانكا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

تسلم مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أوراق اعتماد سعادة أحمد علي المعلا سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى سريلانكا، وذلك خلال مراسم حفل استقبال أقيم بالمقر الرئاسي في كولومبو.

ونقل سعادة السفير خلال اللقاء إلى الرئيس السريلانكي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للشعب السريلانكي دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل الرئيس السريلانكي سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة مزيداً من التطور والنجاح.