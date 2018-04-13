الهاملي يلتقي وزير العمل العماني

الشارقة 24:

التقى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي عبد الله البكري وزير القوى العاملة في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك على هامش الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربي الذي اختتم أعماله، الأربعاء، في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل، وفي إطار منظومة العمل الخليجي المشترك.

واستعرض الجانبان الموضوعات المتعقلة بخطط وبرامج التوطين وسياسات القوى العاملة في البلدين، مؤكدان حرصهما على المضي قدماً في تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة بما يلبي تطلعات وتوجيهات قياداتي البلدين الشقيقين.

من جهة أخرى، استعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية مخرجات أعمال الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربي والخطط والمشاريع المستقبلية للمنظمة.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة الدعم للمنظمة بما يعزز من دورها في تطوير آفاق التعاون بين الدول العربية في مجالات العمل، في وقت أشاد فيه المطيري بهذا الدعم.

حضر اللقاءان سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.