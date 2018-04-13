"الهلال" يواصل توزيع المساعدات الغذائية في وادي حضرموت

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي منطقة الصيقة بمديرية ساه بوادي حضرموت لتحسين ظروفهم المعيشية، استمراراً للجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعم احتياجاته الإنسانية والتنموية في المجالات كافة.

وقال أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية تأتي من أجل تلبية احتياجاتهم وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة خاصة في المجالات الخدمية والإنسانية كافة.

وأكد حرص الهلال الأحمر الإماراتي على مواصلة تنفيذ المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية لتصل إلى كل المواطنين اليمنيين المحتاجين في مختلف مديريات حضرموت.