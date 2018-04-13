الإمارات تترأس اجتماع "الرباعية العربية"

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اجتماع اللجنة الرباعية العربية، المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، الذي عقد الخميس في الرياض، على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة العربية، على مستوى القمة في دورتها العادية الـ 29.

حضر الاجتماع، عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وناقشت اللجنة تطورات الأزمة مع إيران، ومسار العلاقات العربية معها وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأصدرت اللجنة الوزارية بياناً أدانت فيه استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في الوقت ذاته التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.