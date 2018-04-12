اختتام مؤتمر "فكر 16" بجلسة بعنوان "نحو إنسان عربي جديد"

الشارقة 24:

اختتمت مؤسّسة الفكر العربي، فعاليات مؤتمرها السنوي "فكر 16"، الذي انعقد في دبي على مدى ثلاثة أيام، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتضمنت فعاليات اختتام المؤتمر، جلسة بعنوان "نحو إنسان عربي جديد"، شارك فيها الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسّسة الفكر العربي، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور علي الدين هلال دسوقي، وزير الشباب المصري الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وأدار الجلسة البروفسور هنري العَويط، المدير العام لمؤسّسة الفكر العربي.