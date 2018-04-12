قرقاش يترأس وفد الدولة باجتماع وزراء الخارجية بالرياض

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة العربية، على مستوى القمة في دورته العادية الـ 29 بالرياض.

وضم الوفد، سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، وسعادة عبد الله علي المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية، وسعادة علي مطر المناعي، مدير مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وناقش وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها القضية الفلسطينية والصراع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، ومستجداته وتطورات الأزمات السورية والليبية واليمنية، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتنعقد القمة العربية بدورتها الـ 29 في الدمام، بالمملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، على مستوى قادة الدول العربية.