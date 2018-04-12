عبد الله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع "منظمة التعاون الإسلامي"

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الخميس، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والخطط الحالية والمستقبلية، التي تقوم بها المنظمة لخدمة العالم الإسلامي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.