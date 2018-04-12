ملحم الرياشي يدعو ضمن "فكر 16" لخريطة طريق لتطوير الإعلام

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن جلسة "الإعلام ودوره في تعزيز الاستقرار" ضمن فعاليات اليوم الختامي لمؤتمر فكر 16 المقام بدبي، كانت مهمة جداً، حيث تم تقييم وضع الإعلام في الوطن العربي، وعرض التحديات التي بوجهها القطاع، وعناصر القوة والضعف في الإعلام العربي بشكل عام، وكذلك علاقة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ودورها بتحديات العصر.

وأضاف الرياشي، كانت جلسة غنية ولكنها تحتاج إلى متابعة للخروج عن التوصيات التقليدية، ووضع خريطة طريق حقيقية ولجنة تنبثق عن المؤتمر، وتضع توصيات لا تذهب للأدراج، وإنما تدخل مرحلة التنفيذ العملي.

وختم الوزير اللبناني، بأن التحديات الحقيقية لدور الإعلام، هي التحقق من المعلومات، وحماية الموضوعية، والتوجه نحو إعلام عمودي أكثر من الأفقي والمسطح، معتبراً أن مؤتمر فكر 16، وكل المؤتمرات تساهم بتطوير الفكر العربي، وأن أي لقاء أو حالة تخلق جدلاً، تساهم بتطوير الفكر بالوطن العربي.