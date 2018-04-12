د. علي بن تميم: للإعلام دور كبير بصناعة الاستقرار لا يقل عن الثقافة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد الدكتور علي بن تميم مدير عام "أبوظبي للإعلام"، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن للإعلام دوراً كبيراً في صناعة الاستقرار، وهو كان عنوان الجلسة ضمن فعاليات مؤتمر "فكر 16" الخميس، وأضاف بن تميم، أن دور الإعلام لا يقل عن دور الثقافة والتعليم، وهو ما أكدته هذه الجلسة المهمة، التي شرحت كيف يمكن أن تتضافر هذه القطاعات حتى تحقيق صناعة الاستقرار، الذي يحتاج إلى تعاون الجميع لتحقيقه.

واختتم، مدير عام "أبوظبي للإعلام"، بالتأكيد على أن عناصر كثيرة وتحديات كبيرة تواجه الإعلام، منها ذلك التدفق الإخباري والمعرفي الضخم جداً، الذي نتلقاه في العالم العربي، بالإضافة إلى إعلام الفتنة والتحريض، مشيراً إلى أنه من ضمن الحلول التي تم التحاور حولها، هو ذلك التطلع المستمر لوجود إعلام مستنير ووسطي ومتسامح وتنويري، يجمع الأبعاد الثقافية والمعرفية، ويقوم على التصالح مع الماضي، ويحترم القانون والسيادة الوطنية.