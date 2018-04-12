"فكر16" يناقش دور "الإعلام" في صناعة الاستقرار

الشارقة 24:

تحت عنوان "صناعة الاستقرار: مساهمات القطاعات المؤثّرة" تواصلت أعمال مؤتمر "فكر16" لليوم الثالث على التوالي، وعُقدت ثلاث جلسات حملت عناوين مختلفة، شارك فيها 17 متخصّصاً من أرجاء الوطن العربي، وتناولت القطاعات المؤثّرة في العقل العربي ووجدانه، وكذلك في تكوين القِيَم والاتّجاهات المجتمعية.

ناقشت جلسة "الإعلام" أدوار الإعلام المرئيّ والمكتوب، والتي تتراوح بين السلبيّة كترويج أخبار كاذبة والتحريض على الانقسام والفوضى والتطرّف والإيجابيّة كتصحيح المفاهيم وغرس قيم التكامل الوطني وتنميتها.

شارك في الجلسة كلّ من مدير عامّ شركة أبو ظبي للإعلام الدكتور علي بن تميم، ووزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي، ورئيس الهيئة العامّة للاستعلامات في مصر الدكتور ضياء رشوان، ورئيس مجلس إدارة شركة هيكل للإعلام الأستاذ عبد السلام هيكل، وأدارتها رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال أبوظبي السيدة مينا العريبي.

وتحدّث ملحم رياشي وزير الإعلام اللبناني، عن المتغيّرات الحاصلة في قطاع الإعلام، وأكد أن الإعلام اليوم أصبح إعلاماً أفقياً وحاداً لا يتعامل مع الأحداث بدقّة وعمق، وأصبح إعلام النتيجة من دون قراءة مُعمّقة للأسباب، وهو إعلام خاضع لتوتاليتارية وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تملكه شريحة كبرى لا تهتم بالدقة، وذلك يعود لسببين: ضيق الوقت بسبب الطبيعة الاستهلاكية للحياة، وفقدان قيمة ولذّة الجدل بطبيعته الفلسفية والثقافية والاجتماعية، إذ لم يعد هناك مكان لهذا الجدل وصولاً إلى تبسيط الأمور وتسطيحها.

ورأى الوزير رياشي، أن صحافة اليوم هي في أغلبها نمطية تخدم مجتمعاً ينفعل الانفعالات نفسها ويخضع للمؤثّرات نفسها، ويسعى إلى تعليب العقول الذي يتمّ وفق آلية خطرة، عبر حشرجة صالونات السياسة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد أن الحل يكون بإعادة المشهد إلى أصله، إلى القيم المشرقية التي يمكن تصديرها إلى العالم، داعياً إلى وضع خطة تنفيذية برسم المسؤولين في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والدول المسؤولة، تقوم باستنهاض العقل العربي من جديد.

وتحدث الدكتور علي بن تميم، مدير شركة أبوظبي للإعلام عن دور الإعلام الثقافي في أربع مجالات هي: محاربة التطرّف والإرهاب، وتشكيل الوعي المجتمعي، وبناء القِيم، وبناء الهويّة.

وأكد أن الإعلام في أبسط تعريفاته هو النقل الموضوعي للأخبار والوقائع، وقد يسعى هذا الإعلام إلى تزويد المتلقّي بأكبر قدر من المعلومات الدقيقة والوقائع الواضحة لغايات التثقيف والتنوير، وقد يقوم على التزييف والأكاذيب التي تُسهم في بثّ الفتن وإحياء عوامل التفرقة داخل المجتمع.

واكد الدكتور بن تميم على الدور المعرفي والتنويري الذي يجب أن يضطلع به الإعلام في التصدي للإرهاب، ومحاولة تأسيس وعي يقوم على العقلانية، داعياً للاستثمار بقوّة في الإعلام الرقمي ليصبح إعلاماً معرفياً ثقافياً تنويرياً، يُحدث الأثر الإيجابي المطلوب.

وشدّد على أن نشر الوعي الثقافي وتقديم النماذج الإيجابية التي تبني الشخصية، وتصنع القدوة، وتُنير واقع الأمّة الذي يتطلّبُ تضافر المنصّات الإعلامية لمحاربة الوعي المزيّف، ونبذ ثقافة الكراهية والإقصاء، إذ إنّ شيوع هذه الثقافة وما يُعبّر عنها من خطابات فكرية ودرامية، هو خنجر مسموم في صدر المجتمع، يصعب على أيّ مجتمع أن يتعافى منه، كما أن نشر الوعي الثقافي يتطلّب بلورة خطاب فكري وفنّي يقوم على التعدّدية الثقافية التي تحترم الخصوصيات، المُناقضة للـ "يوتوبيا الإيديولوجية"، والدمج القسري بين الثقافات.

ودعا إلى ضرورة تعزيز خطاب التسامح ونشره، وتعزيز قيم العيش المشترك، ومواجهة المصير الواحد على مستوى المجتمع، وتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة في ظلّ تعدّدية تبني ولا تهدم، وتشجّع الوسطية والاعتدال.

وشدّد على أن هذا النوع من الإعلام يقف بالمرصاد لإعلام الفتنة، ويعمل على تقوية التماسك المجتمعي في وجه الحركات الدينية المتطرّفة التي لا تعرف التسامح وترفض الحوار، لأن التسامح هو نقيض بنيتها، ولأن الحوار يؤدّي إلى تفكيكها، لافتاً إلى أن هذه الحركات هي أسيرة تاريخٍ مختلف تماماً عن الواقع الراهن، وأنّ الأساس الجامع لها، هو غربتها التاريخية، وعدم احتكامها للوعي.

ودعا مدير شركة أبوظبي للإعلام إلى امتلاك لغة فكرية تعي لغة المتطرّفين وتعرف كيف تُفكّك آليات خطابهم، وتبيّن آثاره المدمّرة على قيم الاعتدال في المجتمع، وعلى بنية الدولة الوطنية ومقوّماتها.

كما شدّد على قدرة الإعلام في تشريح العقل الإرهابي وتفكيك خطاباته، لا يتأسّس إلّا بوجود عقل نقدي يرصد الصراع بين الفكر الإرهابي والمجتمعات العربية المعاصرة.

ومن جهته، اعتبر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامّة للاستعلامات في مصر أن الإعلام لطالما حظي باهتمام خاصّ لدى الجماعات المتشدّدة وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، وازداد هذا الاهتمام أكثر على إثر ثورة 30 يونيو 2013، حيث تملك الجماعة اليوم ما يقارب 12 قناة موجّهة إلى مصر والمغرب العربي.

ولفت إلى أنّ الجماعة التفتت مبكّراً إلى مواقع الإنترنت، وكان خيرت الشاطر النائب الأوّل لمرشد الجماعة أول من أنشأ موقعاً إلكترونياً للتعبير عن مواقف الإخوان، غير أنّه لاحظ أن هذه القنوات لم تَصف يوماً أيّ جماعة متشدّدة بالإرهابية حتى تنظيم "داعس".

وأكد أن الجماعة تستخدم الإعلام كأداة لتحقيق أهدافها، ومن بينها خلخلة الوضع الداخلي في مصر والسعودية والإمارات، وخلق حالة غضب شعبي على الأنظمة الحاكمة في هذه الدول، ومحاولة زعزعة السلطة، وإفساد العلاقات العربية مع الدول الأوروبية والأميركية، فضلاً عن بثّ الأمل والثقة في نفوس المنتمين إلى الجماعة.

من جانبه، اعتبر عبد السلام هيكل رئيس مجلس إدارة شركة هيكل للإعلام، أنّه من غير المُنصف الاستمرار في تحميل وسائل الإعلام وزر ما ليست مسؤولة عنه أصلاً. وقال "إن الأمانة الإعلامية كلمة مطاطة، وإذا كان مطلوباً من وسائل الإعلام أن تكون موضوعية وحيادية، فعلينا قبل ذلك أنّ نعرّف الموضوعية والحيادية لأنّهما مفهومان خلافيان، كما أنّه لا وجود لحقيقة كاملة في الإعلام"، وأشار إلى أنّ الإعلام عموماً ينشغل بالأخبار والأحداث، لافتاً إلى أنه لا بدّ من الحديث عن الاتّجاهات والمسارات، ولا بدّ للإعلام من المساعدة في تشكيل الرؤى والخيارات في منطقتنا الزّاخرة بالأحداث، وذلك لمساعدة الناس على مواءمة حياتهم مع ما سيأتي من تغيير.

وأكّد أن عصر الإعلام الموجه انتهى، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي سمحت لأيّ شخص مشاركة أفكاره مع الناس في كلّ مكان، والانتقال من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي.

وأسف هيكل لأننا في الإعلام العربي لدينا آراء وليس معلومات، ولا وجود لمعلومة قريبة إلى الحقيقة، ودعا إلى تعزيز المحتوى الإعلامي الموجود على الإنترنت لتحقيق التنمية، محذراً من أن المحتوى العربي الموجود على الإنترنت يروّج لعادات يجب الابتعاد عنها، وينشر معلومات خاطئة.

ولفت إلى أننا نعيش اليوم في عالم من المنصّات الرقمية وعلينا معرفة كيف تفيدنا وكيف تضرّنا، داعياً إلى إيجاد منصّات عربية كبرى تراعي المعايير المهنية.