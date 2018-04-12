ولي عهد دبي يصدر قراراً بتعيين أعضاء مجلس مديري "هيئة المعرفة"

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم 12 لسنة 2018 بتعيين كل من معالي جميلة سالم المهيري والدكتور وافي داوود جعـفر والدكتور ناجي محمد المهدي وعبد الرحمن حسن عبد الله ومحمـد أحمد درويـش وعبد السلام محمد المري وأمل محمد سيـف بالحصا وفاطمة إبراهيم بالرهيف وفاطمة غانم المري وهند علي المعلا ومحمد سيف بو خازميه السويدي ووارين هالسي فوكس وجوانا مارجريت ماهر، أعضاء في مجلس مديري هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

ويلغى قرار المجلس التنفيذي رقم 23 لسنة 2008 ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.