وزيرة خارجية بلغاريا تشيد بمكانة الإمارات العالمية في مجال الطرق

الشارقة 24 – وام:

أشادت إيكاتيرينا زاخاريفا نائبة رئيس وزراء بلغاريا للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستوى الدولي في مجال الطرق والبنية التحتية، مؤكدةً حرص بلادها المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، بديوان الوزارة في أبوظبي، لنائبة رئيس وزراء بلغاريا للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية، التي تزور البلاد حالياً والوفد المرافق بحضور بوجدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية والإسكان، الموضوعات التي من شأنها تعزيز العلاقات الإماراتية البلغارية.

واطلعت نائبة رئيس وزراء بلغاريا للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية على خطط تطوير قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات.

واستعرض معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أبرز التطورات التي حققتها دولة الإمارات على المستوى العالمي في مجال البنية التحتية والطرق.

وأكد معاليه، أن زيارة نائبة رئيس وزراء بلغاريا للإصلاح القضائي وزيرة الخارجية تعكس الحرص المشترك لدى قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير علاقاتهما الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين.