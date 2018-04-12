محمد بن راشد يحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن علي السبوسي

الشارقة 24 – وام:





لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، دعوة سلطان بن علي السبوسي إلى مأدبة الغداء التي أقامها تكريماً لسموه، في عزبة قريطيسة، ظهر اليوم الخميس.

وحضر المأدبة عدد من أعيان وأبناء وشعراء القبائل حيث استمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى نخبة من الشعراء الذين ألقوا قصائد وطنية وشعبية أمام سموه بمناسبة ختام موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة في مضمار المرموم في وقت لاحق مساء يوم الخميس.