"الهلال الأحمر" تتسلم دعماً بقيمة مليون درهم من "الظاهـرة القابضة"

الشارقة 24 – وام:

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعماً مادياً بقيمة مليون درهم من شركة الظاهرة القابضة، لدعم مبادرة زايد الإنسانية العالمية للطاقة المتجددة "الحياة" التي أطلقتها الهيئة خلال شهر فبراير 2018 ضمن مبادرات الهيئة خلال "عام زايد".

تسلم الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، شيك التبرع خلال استقباله بمقر الهيئة الرئيس في أبوظبي، من الدكتور سليمان راشد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة القابضة للقطاع الحكومي، وسالمين عبيد العامري الرئيس التنفيذي للظاهرة الزراعية، وبحضور نواب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة وقطاع التسويق وجمع التبرعات بالإنابة وقطاع المساعدات الدولية وقطاع الشئون المحلية بالهلال الأحمر.

وثمن الدكتور محمد الفلاحي جهود شركة الظاهرة القابضة، لدعم المبادرات الإنسانية للهلال الأحمر والتي تهدف إلى توفير الظروف الملائمة للعيش الكريم والعناية بالحياة للبشر على مستوى العالم دون تحيز لجنس أو معتقد أو مبدأ فكري.

وأشار إلى حجم الثقة التي تحظى بها تلك الجهود ونجاحها في رفع العبء عن شرائح مختلفة من الفئات التي يستهدفها الهلال الأحمر بعطائه الإنساني ..مضيفاً أن الدور الذي تقوم به شركة الظاهرة القابضة وتعاونها مع الهلال الأحمر في كل الظروف يشكل قوة دافعة تسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى لتحقيقها الهيئة من خلال برامجها الإنسانية المختلفة على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف الأمين العام للهلال الأحمر، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي أطلق مبادرة زايد الإنسانية العالمية للطاقة المتجددة، تقضي بتعزيز أشكال التعاون الإنساني بين الهلال الأحمر ومختلف هيئات ومؤسسات القطاعين الرسمي والخاص بهدف دعم المجالات التنموية التي تخدم المجتمعات البشرية الفقيرة في الدول النامية وتنفيذ كم متنوع من مشاريع التنمية الإستراتيجية الهامة في تلك المجتمعات للنهوض بالمستوى الحياتي لهم، وتوفير ظروف العيش الكريم بين أفرادها وإيجاد الحلول الرائدة والمبتكرة في مجال الطاقة النظيفة المتجددة وتطوير حلول التنمية المستدامة في الدولة النامية خاصة وبالتالي تحسين حياة الشرائح المحتاجة التي يستهدفها الهيئة ببرامجها وأنشطتها الإنسانية.