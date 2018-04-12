الدكتور فاروق الباز: بدأ العرب يستشعرون الواقع وأهمية الإعلام

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أعرب الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن لـ "الشارقة 24"، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمرات مؤسسة الفكر العربي التي تتناول محاور هامة منها الواقع العربي، وكيف تستدعي الفكر لكي ترقى بالمستوى الفكري في العالم العربي، وقال: "يسعدني أن نجتمع سنوياً للتحاور في أمور وقضايا الوطن العربي".

وأضاف: "أن كل الدول العربية بدأت تستشعر الحاجة للحديث عن الواقع العربي، والتغيرات التي يشهدها حالياً، ودور الإعلام في ذلك، والتعرف على كيفية الخروج من الواقع الحالي للوطن العربي إلى موقع أفضل بين دول العالم".

وأشار إلى أن هناك الكثير من الوسائل حالياً تنقل المعرفة من الجمعيات والمكتبات والجامعات، وتنقل المعرفة بدأت تحصل بسرعة رهيبة بمختلف الوسائل، ولذلك يجب أن نستخدم نقل المعلومة الجيدة لدعم وتعزيز المعرفة والتسامح والمحبة والسلام واستخدامها خير استخدام.

وأوضح الباز أنه في جلسة اليوم حول البحث العلمي تحدثوا عن الواقع العربي، وكيف نتغير مع الواقع لكي نسهم في تطوير العالم العربي، حيث إن هناك زعماء عرب تنبهوا لأهمية البحث العلمي، ومنهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي أهمية كبيرة لهذا الجانب.