حمدان بن محمد يوجه بتسريع تحقيق مستهدفات خطة "دبي 2021"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على أهمية مخرجات مختبرات الإبداع في دعم مساعي حكومة دبي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة لتحقيق الرفاهية والسعادة لجميع فئات المجتمع.

وأشار سموه إلى أن كافة الخطط والمبادرات تتمحور حول إسعاد المواطنين والعمل على رفاهيتهم، وجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل ومقصد الزائرين من جميع أقطار العالم، وذلك من خلال العمل على تسخير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق المزيد من الرقي والتقدم.

جاء ذلك خلال تفقد سمو ولي عهد دبي، يرافقه سعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فعاليات الدورة الرابعة من مختبرات الإبداع 2018 بعنوان "حكومة للناس" والتي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مدى يومين في فندق زعبيل هاوس في منطقة السيف بدبي.

وثمّن سموه جهود المشاركين من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والطلبة والأفراد على مشاركتهم وتفاعلهم ضمن المحاور والمجالات الخاصة بهم، مشيراً سموه إلى أن ذلك يؤكد حرص فئات المجتمع كافة على تعزيز مكانة دبي محلياً وعالمياً، وتكاتف جميع المعنيين لتحقيق ذلك.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على ضرورة تقديم حلول ترسخ مكانة دبي وتسريع تحقيق مستهدفات خطة دبي 2021، وقال سموه: "تعتبر مختبرات الإبداع منصة للخبراء والمعنيين، بهدف تذليل العقبات واستشراف المستقبل الأفضل لمواطنينا، وهي مصدر دعم مؤثر وفعّال لقدراتنا على تقديم المزيد من الأفكار المُبدعة بنقاشات تفاعلية متخصصة".

وأضاف سموه: "سُررت بمشاركتي في النقاشات لما لمسته من شغف وحرص على تحقيق الأفضل، والاهتمام بفئات المجتمع المختلفة، والعمل على وضع الخطط لمواكبة التطورات المتلاحقة، والإيمان بضرورة تطبيق مفاهيم جديدة ومبتكرة تركز على التنافسية في تقديم الخدمات وتحقيق الرفاه للجميع، وتشجيع روح الإبداع والابتكار وتقدير الكفاءات التي تلبي طموحاتنا العالية دائماً".

وأردف سموه: "أود أن أثني على الجهود التي اتسمت بالعمل التشاركي بين مختلف المؤسسات، فبهذه الروح الجماعية الإيجابية نستطيع تحقيق تطلعات شعبنا، فنحن حكومة للناس نعمل من أجلهم، ومن أجل الوصول للرقم واحد عالمياً في جميع المجالات، فمهمتنا سعادة ورفاه الفرد والمجتمع".

وأكد سموه: "المواطنون نصب أعيننا، ونعمل بكافة إمكاناتنا في سبيل تحقيق رفعتهم وازدهار مستقبلهم، فالمواطن الإماراتي كان ولا يزال يتصدر أولوياتنا"، وقال سموه: "المواطن هو الثروة الحقيقية التي نعوّل عليها ونعمل على أن يكون قادراً على مواكبة تطورات الحاضر وتحديات المستقبل، وتوفير الحياة الكريمة والرخاء والسعادة له".