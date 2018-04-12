لحج اليمنية تثمن المشاريع الإنسانية التي قدمها "الهلال"

الشارقة 24 – وام:

بحث المهندس سعيد آل علي مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن، مع اللواء أحمد عبد الله التركي محافظ لحج، احتياجات المحافظة اليمنية من المشاريع الإنسانية، وذلك بمناسبة عام زايد 2018 الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى الدعم الذي قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي "الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة" لمحافظة لحج خلال الأعوام الماضية خاصة فيما يتعلق بمجالات التعليم والمياه والصحة والمساعدات الإنسانية الطارئة.

وثمن المحافظ الدعم الذي تقدمه الإمارات للمحافظة في مختلف المجالات والتي شملت إعادة تأهيل مؤسسة المياه وترميم عدد من خطوط النقل وإعادة تأهيل 18 مدرسة إضافة إلى تأهيل عدد من المرافق الصحية.

وأكد اللواء تركي، أن السلطة المحلية بمحافظة لحج مستعدة للتعاون مع فرق الهلال الأحمر الإماراتي التي ستبدأ عملها في المحافظة خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي سبق وأن قدم مولدات كهرباء بطاقة 10 ميجا لمحافظة لحج كما قام بتأهيل 18 مدرسة خلال عامي 2016 و2017 وعمل على تأهيل مراكز نقل وخزانات المياه ويسعى خلال عام زايد 2018 إلى تنفيذ جملة من المشاريع في مجالات المياه والتعليم والغذاء.