الهاملي ووزير العمل البحريني يستعرضان سياسات التوطين

الشارقة 24:

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مع معالي جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين الشقيقة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات سوق العمل.

جاء ذلك على هامش الدورة الـ 45 لمؤتمر العمل العربي، الذي اختتم أعماله، الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة.

وشهد اللقاء استعراض سياسات وبرامج التوطين في كلا البلدين، والتي تستهدف تعزيز فرص توظيف وتأهيل المواطنين في القطاع الخاص.

وأكد الجانبان الحرص على تبادل خبرات وتجارب التوطين المطبقة في البلدين، بالشكل الذي يسهم في تطوير هذه الخبرات والتجارب، وبما يسهم في دعم ملف توطين في القطاع الخاص.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات حوار أبوظبي التي يعتبر المنصة للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، بهدف التعرف على أفضل الممارسات وتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة.

حضر اللقاء سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية والمعنيين في كلا الجانبين.