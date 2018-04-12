"الهلال" يغيث أهالي قرى نائية غرب حضرموت

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إنسانية عاجلة تم توزيعها على سكان منطقة وادي المحمديين غرب حضرموت، التي يعاني قاطنوها أوضاعاً معيشية بالغة السوء على الرغم من كونها منطقة تتمتع بموارد طبيعية مثل الزراعة وغيرها.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد أرسلت فريقاً ميدانياً لتلمس احتياجات أهالي المنطقة، نظراً لافتقارها لأبسط الخدمات الإنسانية وتدهور البنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومياه وكهرباء وصرف صحي وطرق واتصالات، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات ضمن مشروع الدعم الإنساني الذي تقدمه الهيئة للتخفيف من معاناة الأهالي ومواصلة لجهودها الخيرية والإنسانية لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.

وقد اكتسبت المعونات الإغاثية التي وزعها فريق الهلال الأحمر الإماراتي أهمية خاصة بالنسبة لمئات الأسر الفقيرة المترامية الأطراف، نتيجة انقطاع سبل الكسب والعيش بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية.