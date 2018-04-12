الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع المكسيك

الشارقة 24 - وام:

التقى سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، مع معالي روخيليو غارزا نائب وزير الاقتصاد للصناعة والتجارة في المكسيك.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة بعد مشاركة نائب وزير الاقتصاد للصناعة والتجارة في الاجتماع الذي عقد في 27 فبراير الماضي، برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمعرض إكسبو دبي 2020 مع الوفد المكسيكي.

وأكد سعادة السفير المنهالي خلال اللقاء ضرورة الاهتمام بالإطار القانوني والمشاريع المحوريّة بين الطرفين من قبيل تنفيذ مشروع فتح خط الطيران المباشر بين البلدين، ومتابعة مقترح إلغاء التأشيرة لأصحاب جوازات السفر العادية، ومشاركة المكسيك في معرض إكسبو دبي 2020، والتنسيق لعقد اجتماعات ذات الصلة للارتقاء بمستوى التعاون الذي يصب في مصلحة الطرفين.