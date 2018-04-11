أمل القبيسي: اعتماد "قانون المساواة بالأجور" لحظة فارقة

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مشروع قانون المساواة في الأجور، والرواتب بين الجنسين في الدولة، يمثل إضافة نوعية لسجل الدولة في مجال تمكين المرأة الإماراتية، ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للعمل وإثبات الذات، ويعكس جدارتها كشريك لشقيقها الرجل في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

واعتبرت معاليها في تصريحات بهذه المناسبة أن هذه الخطوة تعزز ريادة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً كنموذج يحتذى في منح المرأة حقوقها وتمكينها، وعلى صعيد التوازن بين الجنسين أيضاً الذي بات أحد أهم مؤشرات التنمية والتقدم ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التنمية البشرية.