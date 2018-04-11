ابتسام الكتبي: إيران وتركيا تحاولان "قضم" المنطقة العربية

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن إيران وتركيا تحاولان "قضم" المنطقة العربية، بإملاء الفراغ الناجم عن اضطرابات ما يسمى بـ "الربيع العربي"، من خلال التلحف بعباءة الدين.

وأشارت الكتبي، في تصريحات لـ"الشارقة 24"، على هامش جلسات مؤتمر "فكر 16"، الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي، إلى أن ما جرى من الدولة التركية في منطقة عفرين السورية يعتبر واضحاً جداً، "هي دخلت عفرين ولن تخرج، وتعقد صفقات مع روسيا وأميركا من أجل تقاسم سوريا، وبالتالي فهي دولة ليست صديقة للدول العربية".

وركزّت جلسات المؤتمر، يوم الأربعاء، في مضمونها على الأسباب المختلفة للفوضى، والتي تمحورت حول الفقر والتفاوت والبطالة، واختلال العمل السياسي، والتدخلات الخارجية، والتطرّف والإرهاب.