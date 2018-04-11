عبد الله بن زايد: دعم ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن لذوي الإعاقة مكانة خاصة في أولويات الدولة، واهتماماتها وفي المبادرات كافة التي يتم إطلاقها.

وصرح سموه خلال الزيارة التي قام بها لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، بأن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا تدخر جهداً في سبيل تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة لهم.

وأضاف إن توفير الدعم لذوي الإعاقة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع، وقطاعاته سواء العام منها أو الخاص، والاستمرار في دعم البرامج التأهيلية وإبراز قدراتهم ومواهبهم وإطلاق الجوائز التحفيزية والتشجيعية وتوفير فرص التوظيف المتكافئة لهم.