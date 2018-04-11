رئيس جورجيا يثمن تجربة الإمارات التنموية

الشارقة 24 – وام:

أشاد الرئيس جيورجي، مارغفيلاشفيلي رئيس جمهورية جورجيا، بالتطور المذهل الذي وصلت إليه دولة الإمارات، في العديد من المجالات المختلفة، الأمر الذي يمنح أي زائر لها الشعور بما يمكن تحقيقه من إنجازات تنموية، عندما تتوافر الإرادة السياسية، وتوجد الأهداف والرؤية لتحقيق التنمية، والنهوض بالمجتمع، كما هي الحال في الإمارات.

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الرئيس الجورجي بعنوان "الشراكة الجورجية - الإماراتية.. بناء مستقبل مشترك في عالم متقلب"، ونظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بحضور الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، ونخبة من المفكرين والمثقفين، ولفيف من الكتاب والصحفيين، وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة.

وعبر الرئيس جيورجي مارغفيلاشفيلي، خلال المحاضرة، عن حماسته لتبني الرؤى والخطط المشتركة خلال الاجتماعات التي عقدها في هذا السياق مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده تلعب دوراً حيوياً في منطقة تحظى بأهمية استراتيجية واقتصادية مهمة، لكونها تربط بين قارتي آسيا وأوروبا، في ظل موقعها الجغرافي الذي مكنها من أن تلعب دوراً مهماً في تسهيل عملية التجارة العالمية.