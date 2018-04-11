حاكم رأس الخيمة يشهد حفل جائزة التميز الحكومي

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء الأربعاء، حفل جائزة التميز الحكومي الذي نظمة برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي في دورته الثانية عشرة 2017.

بدأ الاحتفال في مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، وعرض فيلم الحفل ثم التكريم .

وتم في البداية تكريم الموظين الحاصلين على دبلوم السعادة، وهم شيماء محمد الطنيجي، ومريم غانم الطويل، وعلياء أحمد البلوشي، وحصـــة أحمـــد الغيــــص، وسارة محمد الزعابي، وناهد عبد الله الشحي.

ثم تم تكريم المبادرات الوطنية على مستوى الإمارة، بجائزة العمل التطوعي المتميز 2017، وقد حصلت عليها دائرة النيابة العامة ودائرة الموارد البشرية، وجائزة أفضل مبادرة خيرة لعام 2017 وقد حصلت عليها دائرة الموارد البشرية، في مبادرة أكاديمية المعارف ودائرة التنمية الاقتصادية، في مبادرة خيركم سابق.