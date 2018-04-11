افتتاح 4 مدارس بمديرية الخوخة اليمنية بعد صيانتها بدعم "الهلال"

الشارقة 24 – وام:

افتتح الدكتور الحسن علي طاهر، محافظ الحديدة 4 مدارس في مديرية الخوخة، الواقعة على الساحل الغربي لليمن، بعد صيانتها وتأهيلها بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك في إطار مشاريع الهيئة لبناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية وخاصة دعم قطاع التعليم، وتعزيز قدراته في المناطق المحررة، التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، والتي تستهدف قصف المدارس وتدميرها بشكل عشوائي.

حضر افتتاح مدارس "الشروق" و"الطليعة" و"الفوز" و "عمر بن الخطاب"، فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، وإبراهيم علي حسين مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الخوخة وعدد من المسؤولين اليمنيين.