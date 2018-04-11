أحمد بن محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة الإبداع العربي 2017

الشارقة 24 – وام:

قام سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بتكريم الفائزين بجائزة الإبداع التي تنظّمها مؤسّسة الفكر العربي في دورتها الحادية عشرة للعام 2017.

وجاء تكريم الفائزين ضمن حفل أقيم بدبي، بحضور الأمير خالد الفيصل، رئيس مؤسّسة الفكر العربي، والأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة المؤسّسة، والأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ووزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي، ووزير شؤون المرأة جان أوغسبيان، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد العزيز العويشق، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، وشخصيّات رسمية ودبلوماسية وثقافية وإعلامية.