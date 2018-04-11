رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون بوتفليقة بضحايا "الطائرة"

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر الضحايا، بحادث تحطم طائرة عسكرية قرب مطار بوفاريك.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ،برقيتي تعزية مماثلتين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.