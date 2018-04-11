الهلال يوزع مستلزمات مكتبية على مدرسة الفاروق بشبوة اليمنية

الشارقة 24 – وام:

استجابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لنداءات إحدى المدارس في محافظة شبوة اليمنية، بتزويدها بأجهزة تعليمية ومستلزمات مكتبية، في إطار جهودها للتخفيف من أعباء الأسر، وتذليل الصعوبات أمام الطلبة، وتقديم التسهيلات الممكنة لتحسين البيئة التعليمية باليمن.

فقد قدمت الهيئة الأربعاء، مجموعة من الأجهزة التعليمية والمساعدات المدرسية، لمدرسة الفاروق بمديرية جردان في محافظة شبوة .

وأكد أحمد محمد النيادي ممثل فريق "الهلال الأحمر" الإماراتي بمحافظة شبوة، سعي الهيئة لدعم التعليم بالمناطق اليمنية المحررة بمثل هذه المشاريع، إضافة إلى تأهيل وتأثيث وبناء المدارس والمرافق التعليمية، وتقديم كامل الدعم للأسر اليمنية حتى يستمر أبناؤها في تعليمهم.