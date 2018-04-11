الشيخة فاطمة تستقبل وفداً من موظفات "الإمارات للدراسات"

الشارقة 24 – وام:

التقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، في قصر البحر، وفداً من موظفات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وأهدى الوفد "أم الإمارات"، مجسماً لمبنى جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يرمز إلى القيمة الحضارية والإنسانية والمعمارية للجامع، وما يمثله من منارة عالمية للتسامح والتعايش والانفتاح على الآخر، تجسد مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي تحتفل الدولة هذا العام بذكرى مرور 100 عام على ميلاده، وإحياء إرثه الطيب من القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة.

وقدم الوفد إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، نبذة عن طبيعة الدور الرائد الذي يقوم به مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، سواء في دعم صانعي القرار وخدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارات، أو في إثراء الفكر الاستراتيجي ونشر المعرفة، وتثقيف الرأي العام ليس محلياً فقط بل عالمياً أيضاً وذلك من خلال إصداراته العلمية الرصينة.