رئيس جورجيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير

الشارقة 24 – وام:

زار جيورجي مارغفيلاشفيلي، رئيس جمهورية جورجيا، وحرمه، الأربعاء، جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، يرافقهما سعادة الدكتور جاسم محمد القاسمي، سفير الدولة غير مقيم لدى جمهورية جورجيا والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

وبدأت الجولة، التي رافقهم خلالها سعادة الدكتور يوسف عبد الله العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بزيارة ضريح القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حيث استذكر الجميع صفات القائد الفذ وقيمه ونهجه الحكيم .

وتجول بعدها الضيف الزائر والوفد المرافق له في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على جماليات الجامع، وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، إضافة إلى التعرف على تاريخ تأسيس الصرح الكبير.

وفي ختام الزيارة أهدى سعادة المدير العام، ضيف البلاد، نسخة من كتابي "بيوت الله" و"فضاءات من نور" من إصدارات المركز المتميزة، والتي تسلط الضوء على فن العمارة الإسلامية.