مجلس الوزراء يعتمد تشكيل "إدارة الوطني للإعلام"

الشارقة 24 – وام:

استعرض مجلس الوزراء، دور قطاع الإعلام الوطني في مسيرة الإمارات للتنمية، وتحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071".

وأشاد بقدرة الإعلام الإماراتي على مواكبة ما تشهده الدولة من نهضة شاملة في المجالات كافة، وإبراز إنجازاتها الحضارية وقيمها الإنسانية ومنهجها في نشر الخير والتسامح والسلام، إضافة إلى دور القطاع الإعلامي في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية.

ومن منطلق تعزيز العمل الحكومي مع وسائل الإعلام ،اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة الإعلامية، بما يتماشى مع مكانة دولة الإمارات وإنجازاتها محلياً ودولياً.

وتفصيلاً فقد وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعضوية كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسعادة منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة مالك سلطان آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وسعادة علي سعيد النيادي مدير مكتب سمو مستشار الأمن الوطني.