ليو شين لو: الربيع العربي أصبح شتاءً يجب إنهاؤه بحكمة المفكرين

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

عبّر البروفسور ليو شين لو، أستاذ كلية الدراسات العربية في جامعة بكين للدراسات الأجنبية، عن سروره بالمشاركة في مؤتمر فكر 16 المهم، باعتباره يسعى لدراسة ما يحدث في الدول العربية خلال الفترة الحالية، ولأن المجتمع العربي يعاني اضطرابات بعد وقوع الربيع العربي، الذي تحول إلى شتاء، ومازالت بقاياه مستمرة.

وأضاف البروفسور ليو شين لو: لابد أن ننهي كل هذه الاضطرابات بحكمة المفكرين والمتخصصين، ونضع حداً لها من خلال تغيير الفلسفة والأفكار والنظريات، التي أوقعت المجتمعات العربية في كثير من المشاكل، متمنياً أن تنتهي هذه الاضطرابات جذرياً، لينعم الوطن العربي بالأمن والاستقرار.