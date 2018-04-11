محمد الشرقي يستقبل فريق الفجيرة للسباحة

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الأربعاء، في قصر الرميلة سعادة سلطان سيف سلطان السماحي، رئيس اتحاد الإمارات للسباحة، وأعضاء فريق نادي الفجيرة للسباحة، الفائزين بأربعة كؤوس و27 ميدالية في "بطولة الإمارات الشتوية" تحت 10 سنوات و11 سنة.

وأشاد سموه بالإنجاز الكبير الذي حققه لاعبو الفريق، على صعيد الدولة، متمنياً أن يحافظ الفريق على هذا الإنجاز الرياضي المهم، مشيراً إلى أهمية خوض منافسات الفريق المقبلة، بأعلى درجات المثابرة والالتزام والعمل بجد، لتحقيق المزيد من الإنجازات.