منادياً بالتصدي لها

د. مصطفى البرغوثي: الكيان الإسرائيلي أكبر مستفيد من صراعات المنطقة

  • الأربعاء 11, أبريل 2018 في 5:17 م
شدد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، على ضرورة التصدي للكيان الإسرائيلي، مع ضرورة وقف التعامل معها وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.
الشارقة 24 - محمود سليم: 
 
أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن أكبر وأخطر المتدخلين في المنطقة العربية، وأكثر من يستغل الصراعات الدائرة في المنطقة، هو الكيان الإسرائيلي. 
 
وأشار البرغوثي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش جلسة "التدخلات الخارجية"، ضمن فعاليات مؤتمر "فكر 16"، إلى أن الكيان الإسرائيلي لا يريد السيطرة على فلسطين فقط، ولكنه يحاول الهيمنة على المنطقة بأسرها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وبكل الوسائل.
 
وتناقش الجلسة الدور الذي تقوم به تركيا وإيران في النزاعات العربية، والسعي للتدخل في الشؤون الداخلية العربية، ودور الكيان الإسرائيلي في استغلال الوضع في المنطقة، وسعيه إلى توسيع دائرة الاستيطان والسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.