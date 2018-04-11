محمد بن راشد يحضر أفراح المزروعي

الشارقة 24 - وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حفل الاستقبال الذي أقاماه السيدان عبد الله بن محمد المزروعي وسهيل بن فارس المزروعي لمناسبة زفاف نجليهما مبارك وشما.

وحضر الحفل الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء، في قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة وأقارب العروسين.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لآل المزروعي أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون، متمنياً لهما زواجاً مباركاً وحياة أسرية وزوجية سعيدة ومكللة بالرفاء والبنين.