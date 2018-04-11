محمد بن راشد يحضر أفراح النعيمي والمطروشي

الشارقة 24 - وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي راشد بن عبد الله النعيمي ومعالي الدكتور علي راشد عبد الله النعيمي لمناسبة زفاف نجلهم أحمد بن علي بن راشد النعيمي إلى كريمة السيد سالم راشد بن بخيت المطروشي.

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جد ووالد وذوي العريس بزفاف نجلهم الميمون، متمنياً للعروسين زواجاً مباركاً وحياة زوجية سعيدة.

حضر الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأقارب العروسين.