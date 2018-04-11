محمد بن راشد يطلق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية "بلوك تشين"

الشارقة 24 - وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات اختارت طريق المستقبل ومواجهة تحدياته متسلحة برؤية استشرافية علمية وإجراءات استباقية عملية.

جاء ذلك لدى إطلاق سموه "استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021"، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبدا لله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من الوزراء.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل من خلال تبني تقنية "بلوك تشين" على أوسع نطاق في التعاملات الحكومية.

وقال سموه: "إن تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها في خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي منهج راسخ في حكومة دولة الإمارات، نريد البناء عليه لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة "بلوك تشين" بحلول عام 2021، نريد تعزيز موقع دولة الإمارات لتكون من الدول الأكثر تقدماً وجاهزية لتغيرات المستقبل".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أن تبني هذه التقنية المستقبلية سينعكس على مستويات جودة الحياة في دولة الإمارات وسيعزز مستويات سعادة الناس، هذه التقنية ستوفر الوقت والجهد والموارد وتمكن الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في المكان والزمان الذي يتناسب مع نمط حياتهم وعملهم، تطبيق هذه التقنية سيسهم في توفير 11 مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات، كما سيسهم في توفير 77 مليون ساعة عمل و389 مليون وثيقة حكومية وسيوفر على السائقين 1.6 مليار كيلومتر من القيادة".