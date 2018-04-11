فؤاد السنيورة: الانقسام يؤدي إلى مزيد من المطامع في العالم العربي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

عبر فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، خلال تصريح لـ "الشارقة 24" عن تقديره لمؤسسة الفكر العربي على الجهد التي تبذله في تنظيم مؤتمر فكر، والذي يعتبر من المؤتمرات المميزة في تلاقح الأفكار ومكان للتعاون لوضع تصور لكيفية معالجة المشكلات المتفاقمة في المجتمع العربي التي تقتضي بدايةً في إدراك عظم المشكلة وإمكانية حلها من خلال مزيد من التعاون للخروج من حالة الفوضى واليأس الذي يشعر به المواطن العربي، واحساسه بالهزيمة، ولكن لا أعتقد وجود مجال لذلك لأنه ينبغي علينا أن نؤمن بأنه لا يجوز أن تنكسر إرادة الأمة من خلال مزيد من التضامن والادراك وتحديد بوصلة اهتماماتنا من أجل التركيز على مسألة القضية الفلسطينية وأن يكون هناك مزيد من التعاون بين الدول العربية بدايةً بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، لتتشكل نقطة جذب تتحلق من حولها مزيد من الدول العربية لأن الانقسام والتشرذم هو الذي يؤدي إلى مزيد من المطامع في العالم العربي.

وأضاف السنيورة لـ "الشارقة 24" قائلاً: "ينبغي إدراك تصويب بوصلة اهتماماتنا خلال المرحلة القادمة للخروج من هذا المستنقع الذي أصبحنا فيه من خلال المزيد من التركيز على مسألة التضامن والتعليم والقضية الفلسطينية وأيضاً إلى المزيد من محاولة خطف الإسلام الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية أو التي تتبناه بعض الدول التي تستغل تنظيمات ومجموعات لا تريد خيراً للدول العربية.