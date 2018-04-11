"الهلال الأحمر الإماراتي" تفتتح 4 مدارس بمديرية الخوخة

الشارقة 24 - وام:

افتتح الدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة 4 مدارس في مديرية الخوخة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، بعد صيانتها وتأهيلها، بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك في إطار مشاريع الهيئة لبناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية وخاصةً دعم قطاع التعليم وتعزيز قدراته في المناطق المحررة التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، والتي تستهدف قصف المدارس وتدميرها بشكل عشوائي.

حضر افتتاح مدارس "الشروق" و"الطليعة" و"الفوز" و "عمر بن الخطاب" فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، وإبراهيم علي حسين مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الخوخة وعدد من المسؤولين اليمنيين.

أعرب الدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة عن خالص الشكر والعرفان لدولة الإمارات على دعمها السخي والمتواصل لأهالي الساحل الغربي لليمن وكل المناطق المحررة خاصةً على صعيد القطاع التعليمي الذي تأثر كثيراً بالأحداث، مثنياً على جهود الهلال الأحمر الإماراتي المميزة في هذا الصدد.

من جانبه، أكد راشد الخاطري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تولي هيئة الهلال الأحمر العملية التعليمية في اليمن اهتماماً كبيراً لما للتعليم من دور كبير في عملية عودة الأمل وبناء اليمن الجديد، مضيفاً أن افتتاح المدارس يأتي ضمن جهود الإمارات لدعم المناطق المحررة في جميع المجالات خاصة تشييد وتأهيل البنى التحتية.