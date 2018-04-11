وزيرة الخارجية البلغارية تفتتح سفارة بلادها في أبوظبي

الشارقة 24 - وام:



افتتحت إيكترينا زاهاريفا نائب رئيس الوزراء للإصلاح القضائي، وزيرة الخارجية البلغارية، بحضور معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، مقر السفارة البلغارية بأبوظبي.

حضر مراسم الافتتاح، أمس الثلاثاء، عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وهنأ معالي زكي نسيبة وزير دولة بوجدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة وحكومة بلغاريا بمناسبة افتتاح المبنى الجديد للسفارة بأبوظبي، مشيداً بدور الحكومة البلغارية والبعثة الدبلوماسية وجهودها الكبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه، أشاد بوجدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلغاريا، مشيراً إلى أن افتتاح المقر الجديد يعد خطوة مهمة لتطوير العلاقات والنهوض بها من أجل مصلحة البلدين.

وترتبط دولة الإمارات وبلغاريا بعلاقات تاريخية متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها، بما يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين.