محمد بن حمد الشرقي يستقبل الفائزين بجوائز "وزير الداخلية للتميز"

الشارقة 24 – وام:



استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صباح اليوم الأربعاء، في قصر الرميلة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، وفرق العمل والأفراد الفائزين بسبع جوائز، ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الرابعة للعام 2018.

وبارك سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي للفائزين جوائزهم السبعة، معرباً عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققته شرطة الفجيرة، ومشيداً بالجهود المستمرة التي تبذلها القيادة العامة للارتقاء بعملها، وصولاً إلى تحقيق التميز في المستويات كافة.

وأكد سموه أن التميز أصبح سمة غالبة في مؤسسات الدولة ودوائرها، وأن مجال التنافس بين جهاتها أصبح كبيراً ويتطلب مزيداً من الجهد والمثابرة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أصبحت عنواناً للتميز والريادة.

بدوره، أعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة والوفد المرافق عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، على دعمهما وتشجيعهما الدائم وتحفيزهما المستمر على العطاء والتميز، مجددين العهد لسموه على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الانجازات والجوائز على المستوى العالمي والمحلي.

وكانت قيادة شرطة الفجيرة، حصدت سبعة من جوائز "وزير الداخلية للتميز" في دورتها الرابعة للعام 2018، حيث فازت بأفضل مركز إسعاد المتعاملين بمركز خدمات المرور والترخيص، وجائزة أفضل جهة في حل الظواهر الأمنية، وجائزة أفضل جهة في إدارة الطوارئ والأزمات، وجائزة أفضل جهة رائدة في مجال الحكومة الذكية، وجائزة الخدمة المجتمعية، إضافة إلى جائزتين على مستوى الجوائز الوظيفية حيث نالت الملازم أول حليمة عبد الله المطروشي جائزة الأم المثالية، وحصل الرقيب أول جابر الزيودي على جائزة أفضل صف ضابط فئة الشباب.

حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد، والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة والمديرون العامون وعدد من الضباط.