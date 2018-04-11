شما المزروعي تلتقي رؤساء المجالس الشبابية على مستوى الدولة

الشارقة 24 - وام:





التقت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، رؤساء ومنسقي المجالس الشبابية الوزارية والمؤسسية، بالإضافة إلى أعضاء المجالس المحلية على مستوى الدولة، ضمن فعاليات اللقاء التعريفي الدوري للمجالس الشبابية، وذلك في مقر مكتب الشباب في أبراج الإمارات بدبي.

وتضمن اللقاء الذي جمع أكثر من 50 شاباً وشابة يمثلون مختلف المجالس الشبابية في الدولة، عرضاً تعريفياً بأبرز خطط مجلس الإمارات للشباب في الفترة المقبلة، ثم تم توزيع الشباب المشاركين ضمن 10 مجموعات تخصصية لمناقشة التحديات التي قد تواجه شباب الدولة، ونقل صوتهم في مؤسساتهم ومناطقهم حيث ساهم النقاش الجماعي في وضع تصور واضح لطريقة عمل المجالس المستقبلية، من خلال تعاون المجالس فيما بينهم لاقتراح ووضع المبادرات الشبابية.

وناقش رؤساء المجالس الشبابية مع وزيرة الدولة لشؤون الشباب، موضوعات هامة تخص الشباب مثل التعليم وفرص العمل والتطوع والقيم وطاقات الشباب أثناء وقت الفراغ ووظائف المستقبل ووضع مؤشرات لقياس العمل الشبابي والبيانات الشبابية وميول الشباب.

واقترح الحضور أن يتم التركيز على استخراج ودراسة البيانات المتعلقة بالشباب في الدولة، حيث أن صناعة المستقبل تتعلق بكمية البيانات المتوفرة عن العمل الشبابي ومدى تعاون الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتوفيرها ودراستها وتحليلها، بما يساهم في وضع أفضل المبادرات الشبابية لتعزيز دورهم الفعال في صناعة مستقبل الدولة.

كما ناقش رؤساء المجالس الشبابية، أثناء اللقاء، شغف الشباب أثناء أداء عمل ما سواء على نطاق الوظائف أو حتى المشاريع التجارية الخاصة، مؤكدين على أهمية اكتشاف الشباب لمهاراتهم الحقيقية وميولهم ودعمها من خلال الدراسة الأكاديمية أو التدريب العملي التخصصي، مقترحين أن يتبناها مجلس الإمارات للشباب من خلال العمل الجماعي بين المجالس الشبابية.