صندوق الزكاة يعتمد 75 مليوناً للمستحقين في الربع الأول من 2018

الشارقة 24 - وام:

بادر صندوق الزكاة باعتماد صرف نحو 75 مليوناً و45 ألفاً و990 درهماً خلال الربع الأول لعام 2018 من عام زايد، استفاد منها 3 آلاف و955 مستحقاً للزكاة ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق، ضمن نحو 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.

وقال سعادة عبد االله عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة رئيس لجنة الصرف: "إن هذه المبالغ اعتمدتها لجنة الصرف في اجتماع لها ضمن الاجتماعات الدورية التي تأتي حرصاً على سرعة الاستجابة للصرف"، لافتاً إلى اعتماد الصندوق إدخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على عملية صرف أموال الزكاة، مثل البرنامج الإلكتروني المتميز "محاسبة ومستحقي الزكاة"، الذي يُعد من أهم البرامج الإلكترونية على مستوى المنطقة في خدمة فريضة الزكاة، وضمان عدم ازدواجية صرفها على المستحقين، كما أنّها تسهّل عملية الصرف بشكل كبير، بدءاً من مرحلة تسّلم الأوراق، وصولاً إلى لجنة الصرف وإقرار المساعدة".

وذكر المهيري أن صندوق الزكاة يسعى دائماً لإضافة شرائح جديدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع الصندوق النابعة من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، وبالإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات، وفي أقل وقت ممكن.